اودت بحياة 4 اشخاص.. الجزائر تندد بحادثة اطلاق النار بجربة التونسية

نددت الجزائر، اليوم الخميس، بالفعل الإجرامي الذي وقع بمدينة جربة التونسية، ليلة الثلاثاء الماضية، والذي اودى بحياة 4 اشخاص من بينهم رجلي امن.

بالإضافة الى سقوط العديد من الجرحى، وحسب بيان الخارجية الجزائرية، فإن الجزائر تندد بهذا الفعل الاجرامي العرضي وتؤكد تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب التونسيين.

وتمسكها الدائم بأمن وسلامة تونس الشقيقة، كما تجدد الجزائر ادانتها ورفضها القاطع لجميع اشكال العنف مهما كانت مبرراته.

وأضاف بيان الخارجية، أن الجزائر تعرب الجزائر عن خالص المواساة للعائلات المكلومة وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.