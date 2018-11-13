“اوركسترا الشباب الجزائري” جديد “أوندا”

اطلق الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نداء للشباب الموسيقيين الجزائريين الى الترشح لإنشاء اوركسترا جديدة لشباب الجزائر.

ويرمي مشروع انشاء هذه الفرقة التي سيقودها الموسيقي والملحن سليم دادة، الى تشكيل فرقة موسيقية جديدة خاصة بالشباب.

ويُشترط في المترشحين ان تتراوح اعمارهم بين 15 و35 سنة يتقنون العزف على آلة أوركسترا سمفونية.

بالإضافة الى ملأ استمارة ترشح تحمل على الموقع [email protected]

ويجب ارسال ملفات الترشح مرفوقة بفيديوهات للمترشح أداءا وعزفا قبل الـ20 نوفمبر.

ومن المقرر تنظيم دورة انتقائية للموسيقيين بالجزائر من 22 الى 30 ديسمبر.

يعتبر سليم دادة موسيقار وملحن وقائد اوركسترا وباحث تابع للمركز الوطني للبحث فيما قبل التاريخ والانثروبولوجيا والتاريخ.

وقد ألف حوالي عشرة اعمال سمفونية وتم تعيينه ملحنا مقيما للأوركسترا السمفونية ديفرتيمونتو بإيطاليا.

كما تعاون مع اوركسترا أوبرا الجزائر وقد اشترك في العديد من الاعمال الفنية الجزائرية و الفرنسية و الايطالية.