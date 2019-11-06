اوريدو تحقق إيرادات فاقت 61 مليار دينار جزائري

الوطني
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اوريدو تحقق إيرادات فاقت 61 مليار دينار جزائري
بقلم نادية بن طاهر

حافظت مجموعة الإتصالات “Ooredoo”، على مكانتها في السوق الوطنية للهاتف النقال، حيث بلغت ايراداتها 61.7 مليار دينار جزائري خلال الثلاثي الثالث من 2019.

وحسب بيان لدائرة العلاقات العامة والإعلام، أعلنت أوريدو هذا الأسبوع، عن نتائجها المالية للثلاثي الثالث من سنة 2019.

وجاء في هذه النتائج، أن قاعدة زبائن أوريدو في الجزائر، قد بلغت 13،4 مليون مشترك إلى نهاية سبتمبر 2019.

كما وصلت الإيرادات المحققة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء “EBITDA”، إلى 21.7 مليار دينار جزائري في نفس الفترة.

واستثمرت أوريدو 14.3 مليار دينار جزائري، خاصة في تعزيز وتحديث تجهيزات شبكتها للتغطية.

وتمثل اوريدو الجزائر، 9 بالمائة من إجمالي الزبائن في مجموعة اوريدو.


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