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اوسعيد: الجزائريون سيستقبلون العيد تحت الحجر الصحي.. وارتفاع المصابين بسبب التهور واللامسؤولية

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اوسعيد: الجزائريون سيستقبلون العيد تحت الحجر الصحي.. وارتفاع المصابين بسبب التهور واللامسؤولية
بقلم نسرين محفوف

صرح الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند اوسعيد بلعيد، أن الجزائريين سيستقبلون العيد تحت الحجر الصحي.

وأوضح أوسعيد في ندوة صحفية، أن قضية الحجر الصحي مرتبطة ارتباطا وثيقا بسلوك المواطن ومدى التزامه.

وقال اوسعيد “قبل رفع الحجر الصحي، كنا تقريبا خرجنا من دائرة الخطر، وفجأة رفع الحجر الصحي ولاحظنا تهافت المواطنين على الأسواق والإزدحام في الشوارع حتى اضطرات السلطات إلى إعادة فرض الحجر الصحي”.

وأضاف “كل شيء مرهون على انضباط المواطن، ما نراه في شوارع بعض المدن لا يبعث على الارتياح، تهور ولا مسؤولية”.


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