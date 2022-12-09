اوكالي : ” “الشان” فرصتنا لإبراز قدرتنا على احتضان كأس افريقيا”

كشف رشيد اوكالي رئيس لجنة تنظيم “الشان” عن جاهزية الجزائر لاحتضان منافسة كأس إفريقيا للمحليّين التي تنطلق في 13 جانفي.

وقال اوكالي في تصريحه للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة :”جاهزون لاحتضان المنافسة بكل تفاصيلها، فقط سنقوم ببعض الروتوشات، التي تأخرنا فيها بسبب فيروس كورونا الذي كان سببا في توقفها”.

وأضاف :”ملعب براقي، وقسنطينة، ووهران، جاهزون، أمام عن ملعب عنابة سنقوم ببعض الروتوشات، وملعب 5 جويلية لن يكون معنيا”.

كما أردف :”قرار اللجنة الإفريقية دقّقت في كل شيء وهذا امر جيد بالنسبة لنا”.

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