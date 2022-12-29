اوكالي :”انسحاب الكاميرون من المشاركة في الشان إشاعة فقط”

وصف رئيس لجنة الشان رشيد اوكالي أنباء انسحاب الكاميرون من المشاركة في كأس افريقيا للمحلّيين التي تحتضنها الجزائر بـ “الإشاعة”.

وقال أوكالي خلال الندوة الصحفية عقب حفل الكشف عن تميمة الشان، اليوم الخميس، “لا نستطيع الرد على الإشاعات التي تقول أن الكاميرون انسحبت. أطالب بعدم الترويج لأمر انسحاب الكاميرون. لأنه لم نتلقى أي قرار رسمي من الاتحاد الكاميروني، وحتى في موقع الاتحادية الكاميرونية، أؤكد أن الأمر إشاعة فقط”.

كما أضاف أوكالي :”لم نمنع أي منتخب من إجراء مباريات تجريبية. و فقط ملعب براقي حالة خاصة بحكم انه سيكون مخصص للافتتاح، وهو ما سيجبرنا على مواصلة العمل فيه، و في حالة الجاهزية ستحضر فيه المباريات التجريبية”.

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