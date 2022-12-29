اوكالي : “كل المنتخبات ستشارك في كأس إفريقيا للمحلّيين”

كشف رئيس لجنة تنظيم كأس إفريقيا للمحليين رشيد اوكالي أن كل المنتخبات الإفريقية ستشارك في شان الجزائر .

كما تطرّق اوكالي للحديث عن استقبال كل المنتخبات في الجزائر “من جانبنا. كل المنتخبات ستشارك في كأس إفريقيا للمحلّيين، منحنا كل التسهيلات للمنتخبات فيما يخص دخول الأراضي الجزائرية و ممتلكاتهم”.

وقال اوكالي “منحنا كل التسهيلات مثلا لمنتخب المغرب، وسيلقى ترحاب من قبل الجزائريين بشكل عام و أبناء قسنطينة بشكل خاص. نقول للجميع مرحبا ولكل الأفارقة، وضعنا كل التسهيلات لتحمل تبعات النقل و منح الفيزا، آو تغطية الشان”.

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