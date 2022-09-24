اوكالي :”مسؤول الكاف أعجب بالمنشات التي ستحتضن مباريات الشان”

أكد رشيد اوكالي رئيس اللجنة المنظمة للشان أن مبعوث الكاف أعجب بالمرافق الجديدة في الجزائر.

وقال اوكالي في تصريح له لـ “النهار” بوهران :” لمست ان المسؤولين عن الكاف راضون عن المنشأت، كما أكدوا أن الجزائر ستكون وجهة لتنظيم احتفالات و منافسات اكبر من الشان، زرنا أوبيرا ولاد فايت رفقة سامسون، واعجب بها كثيرا”

وأضاف “مسؤول الكاف اعطى ملاحظاته التي طبعا سنسجّلها عندنا وسنقوم بتصحيح البعض منها قبل انطلاق المسابقة”

كما ختم اوكالي “سنتنقل الى الجزائر العاصمة لمعاينة ملعب 5 جويلية الأولمبي. ثم نختتم زيارتنا لملعب براقي الذي يعتبر هو الاخر جوهرة”.

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