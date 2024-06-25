اولاد جلال: وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في إصطدام بين 3 شاحنات

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في اصطدام بين 3 شاحنات بالطريق الوطني 46 النقطة الكيلومترية 270. في شطره الرابط ما بين منطقة بئر النعام وبلدية الشعيبة ولاية اولاد جلال.

وقد تدخل المركز المتقدم بئر النعام مدعوم بالوحدة الرئيسية أولاد جلال على الساعة 15 سا و05 د، لأجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في إصطدام بين 3 شاحنات بالطريق الوطني 46 النقطة الكيلومترية 270. في شطره الرابط ما بين منطقة بئر النعام وبلدية الشعيبة ولاية اولاد جلال.

وحسب المركز المتقدم بئر النعام، فقد خلّف الحادث وفاتين و3 مصابين.