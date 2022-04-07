اولمبي المدية وشباب بلوزداد يفترقان على التعادل

افترق كل من اولمبي المدية وضيف شباب بلوزداد على التعادل السلبي في المباراة التي اجريت بملعب إمام الياس بالمدية اليوم.

وجرت المواجهة المتأخرة عن الجولة 21 من منافسة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

كما شهدت المباراة سيطرة فريق السياربي بالطول والعرض على مجريات المباراة الذي قابلها استماتة مدافعي أبناء التيطري.

يذكر. ان المباراة عرفت منح الحكم الرئيسي ثوابتي ضربة جزاء لأبناء العاصمة قبل أن يعود في قراره بعد التشاور مع الحكم المساعد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]