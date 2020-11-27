اونساج: قرار رفع التجميد عن الأنشطة يمس كل النشاطات بإستثناء المتعلقة بالنقل والكراء

كشفت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أن قرار رفع التجميد عن الأنشطة يمس كل النشاطات بإستثناء المتعلقة بالنقل والكراء بمختلف مجالاتهم.

وحسب نفس البيان فلقد طلبت “اونساج”، من المسؤولين مباشرة الإتصالات وفق التدابير اللازمة، مع مختلف الشركاء وممثلي القطاعات والسلطات المحلية لتطبيق هذا القرار.

بالإضافة الى المجتمع المدني والجمعيات النشاطة من اجل استقساء الاحتياجات المحلية لخلق نشاطات تتماشى معها.

وأضاف ذات البيان أن احتياجات كل قطاع، يجب ان تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المنطقة والمؤسسات الناشطة ومدى مساهمتها في تلبية حاجيات هذا الاخير.

مع ادراج هذه الاحتياجات في جدول اعمال اللجان المحلية لانتقاء اعتماد وتمويل المشاريع للاعلام والشهر على تنفيذ المخطط بما يخصه.