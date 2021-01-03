اونيام.. العمال يرفضون الالتحاق بمناصب عملهم

رفض عمال المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية “اونيام” استئناف النشاط، اليوم الأحد، بعد مرور شهر كامل من البطالة التقنية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية،أن عمال ” اونيام ” لم يلتحقوا بمناصبهم،سواء بالمديرية العامة بنهج ستيتي علي أو بالمركب الصناعي بالمنطقة الصناعية لواد عيسي.

وأرجع العمال سبب قرارهم إلى”عدم تلبية” مطلبيهم المتمثلين في “عدم احتساب العطلة التقنية في أجورهم” و”رحيل الرئيس المدير العام للمؤسسة”.

وأوضح الفرع النقابي إن المطلبين،قد اتخذا منذ التوقف التقني لنشاط اينيام لمدة شهر بسبب “المشاكل المالية” و”نفاذ مخزون المواد الأولية”.

وكانت المديرية العامة قد نشرت أمس السبت مذكرة تعلم فيها جميع العمال أن ” تاريخ استئناف النشاط تقرر اليوم الأحد”.

وطمأنت المديرية العامة الخاصة، في الوثيقة نفسها باتخاذ “جميع الإجراءات الضرورية لتسوية الوضعية الصعبة التي تمر بها المؤسسة حاليا”.

وأكدت أن”السلطات العمومية قدمت ضمانات بهدف ايجاد حل مستدام يضمن ديمومة مناصب الشغل على مستوى المؤسسة في أقرب الآجال الممكنة”.

ومن جهته، أعرب الرئيس المدير العام لمؤسسة اونيام،جيلالي معزر،في تصريح للوكالة، عن أسفه لمنع بعض العمال زملائهم من الالتحاق بمناصبهم”.

وقال معزر، إن العديد من العمال لم يحضروا اليوم،خاصة بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم منع عمال آخرين من الالتحاق بمناصبهم”.