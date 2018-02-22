اويحيى : هكذا يتم التكفل بالاطعام المدرسي في البلديات الفقيرة

كشف الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الخميس، عن عدم تماثل” العدد المعتبر للمؤسسات التربوية مع الإمكانيات المالية والمادية للبلديات.

وأكّد أويحيى بعد أن أبرز العدد “المعتبر ” للمؤسسات التربوية للطور الابتدائي والمقدرة ب18.789 مدرسة بها 15.201 مطعم مدرسي.

أنه أمام “عدم تماثل” هذا العدد مع الإمكانيات المالية والمادية للبلديات.

حيث قررت الحكومة “تعبئة” موارد مالية إضافية لدعم مهام الجماعات المحلية من خلال تخصيص 30 بالمائة من مداخيل صندوق التضامن.

والضمان للجماعات المحلية للتكفل بأعباء اقتناء أجهزة التدفئة و المكيفيات الهوائية بالإضافة الى عمليات صيانة عتاد النقل المدرسي.

كما قررت الدولة تقديم إعانات مالية سنوية للجماعات المحلية في إطار ميزانية التجهيز للتكفل بإنجاز وتجهيز المدارس الابتدائية.

بالإضافة إلى المطاعم المدرسية وتأمين أشغال صيانتها سنويا الى جانب تجديد التجهيزات الضرورية بالإضافة الى نفقات موجهة لتسيير هذه المؤسسات التربوية.