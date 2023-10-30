ايتانا بونماتي تفوز بالكرة الذهبية لعام 2023

توجت لاعبة كرة القدم الإسبانية، ايتانا بونماتي، اليوم الإثنين، بجائزة، أفضل لاعبة كرة قدم لعام 2023.

وتسملت اللاعبة ايتانا بونماتي، جائزتها، خلال حفل الكرة الذهبية، بالعاصم الفرنسية، باريس، بحضور نجوم العالم.

كما يأتي تتويج اللاعبة الإسبانية، بهذه الجائزة، نظير تألقها الموسم الماضي، مع الفريق النسوي لنادي برشلونة، الذي نال جائزة أفضل فريق نسوي لعام 2023.

وتقاسمت ايتانا بونماتي، النجومية في حفل الكرة الذهبية، مع الأرجنتيني ليونسل ميسي، الذي توج هو الآخر بالكرة الذهبية لعام 2023، للمرة الثامنة في مشوراه