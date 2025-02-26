ايتوزا.. إضافة خطيين لنقل المصلين إلي جامع الجزائر 

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “ايتوزا”، عن إضافة خطيين لنقل المصلين إلي جامع الجزائر لأداء صلاة التراويح، وهذا إستجابة لطلبات سكان كل من سيدي عبد الله وبراقي.

وأوضحت “ايتوزا”، بخصوص برنامج الرحلات من و إلي جامع الجزائر لأداء صلاة التراويح. أن الانطلاق من سيدي عبد الله سيكون على الساعة السابعة و عشرون دقيقة (19ساو 20 د. والانطلاق من براقي سيكون على الساعة السابعة و أربعون دقيقة (19سا و 40 د).

أما بخصوص سعر التذكرة فقد حدد بـ 100 دينار من سيدي عبد الله تقدر، وسعر التذكرة فيما يخص براقي قدر بـ 50 دينار .

وعن رحلات العودة، أكدت “ايتوزا” أن فخدمة النقل ستكون مضمونة بعد الانتهاء مباشرة من صلاة التراويح باتجاه نقاط الانطلاق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور