ايتوزا.. إضافة خط جديد بين الكاليتوس وجامع الجزائر  

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري، لمدينة الجزائر وضواحيها “ايتوزا”، عن إضافة خط لنقل المصلين إلى جامع الجزائر لأداء صلاة التراويح طيلة شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، أن الخط الجديد يربط الكاليتوس بجامع الجزائر. وهذا ابتداءً من يوم الخميس 06 مارس 2025 الموافق لـ 06 رمضان .1446

حيث سيكون الانطلاق من محطة الكاليتوس على الساعة 19:30، فيما حدد سعر التذكرة بـ 50 دينار ذهاباً وإيابا.

وأشارت المؤسسة أن النقل مضمون بعد الانتهاء مباشرة من صلاة التراويح.

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