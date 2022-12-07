“ايتوزا”.. بيع التذاكر إلكترونيا

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “ايتوزا”، عن دخول الدفع الالكتروني بدون تلامس حيز الخدمة. وهذا عبر خمس نقاط بيع بالعاصمة.

كما تندرج هذه العملية في إطار “التطوير ورقمنة الوسائل والخدمات المقدمة لمستعملي حافلات “ايتوزا” وتسهيل المعاملات التجارية”. ولهذا الغرض، وضعت المؤسسة أجهزة الدفع الإلكتروني تحت تصرف زبائنها عبر خمس نقاط بيع.

ويتعلق الأمر بكل من الوكالة التجارية المتواجدة بـ21 شارع ألفرد دي مسي–بلوزداد. والوكالة التجارية المتواجدة في محطة أول ماي، والمدرج الميكانيكي وكشك محطة بن عكنون، وكشك محطة ساحة الشهداء، حسب البيان.

في حين، أعلنت مديرية النقل لولاية وهران، عن استحداث خطوط جديدة سريعة ومباشرة دون توقف بمناسبة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

كما جاء في بيان لمديرية النقل للولاية، أنه تفعيلا لمخطط النقل الخاص بالطبعة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، ولغرض التكفل الأمثل لتنقلات المواطنين و زوار ولاية وهران من وإلى المنشآت الرياضية لحضور مختلف المنافسات، تم استحداث خطوط جديدة سريعة ومباشرة دون توقف.

وجاءت الخطوط الجديدة مفصلة كالآتي: محطة الباهية قصر الرياضات: 4 حافلات. – محطة الباهية – المركب الأولمبي ببلقايد: 10 حافلات. بالإضافة الى محطة الصباح، قصر الرياضات: 4 حافلات.

إلى جانب محطة الصباح، المركب الأولمبي ببلقايد: 5 حافلات. ومحطة الباهية مركز الإتفاقيات حافلتين. إضافة إلى محطة الصباح مركز الإتفاقيات: حافلتين محطة سيارات الأجرة إيسطو، المركب الأولمبي ببلقايد: حافلتين، ومحطة سيارات الأجرة حي جمال الدين، المركب الأولمبي. ببلقايد: حافلتين، ومحطة سيارات الأجرة إيسطو–مركز الإتفاقيات: حافلتين. ومحطة سيارات الأجرة جي جمال الدين، مركز الإتفاقيات : حافلتين، محطة سيارات الأجرة إيسطو- قصر الرياضات : حافلتين – محطة سيارات الأجرة حي جمال الدين – قصر الرياضات : حافلتين.

كما تم تدعيم حظيرة النقل الحضري وشبه الحضري بـ110 حافلة لتغطية العجز المسجل على مستوى بعض الخطوط.