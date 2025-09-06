“ايتوزا”: تجديد 36 حافلة

أعلنت مؤسسة النقل الحضري والشبه حضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، اليوم السبت، عن تجديد 36 حافلة وهذا في إطار التحضير للدخول الاجتماعي 2026/2025.

وأوضحت المؤسسة أنه تم إعادة تجديد 36 حافلة على مستوى مستودع الصيانة المعمّقة أحمد غرمول وقاعدة الصيانة واد السمار. وهذا بتظافر جهود عمال الصيانة لمؤسسة إيتوزا.

كما أشارات ذات المؤسسة، أنها تسعى لتوفير أحسن الخدمات لزبائنها الكرام، ودعت إلى المحافظة على هذه الممتلكات.

