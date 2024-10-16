ايتوزا تسحب جميع حافلات هذه الخطوط !

قامت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “ايتوزا”، مؤخرا، بسحب جميع الحافلات التي تحتاج إلى الصيانة. حيث مس السحب 5 خطوط تربط بين مدن العاصمة.

كما أوضحت مؤسسة ايتوزا، أن قرار السحب، راجع إلى الإحتجاجات المتكررة التي وصلت إليها حول الأعطاب للحافلات.

ويتعلق الأمر بكل من الخطوط رقم 214 الرابط بين محطة القطار (الجامعة) الرحمانية ، زعاترية .

رقم 215 الرابط بين محطة القطار (تسالة المرجة) الرحمانية ، زعاترية و730 الرابط بين زعاترية وببن عكنون. والخط رقم 742 الرابط بين زرالدة وزعاترية. الخط رقم 751 الرابط بين سيدي عبد الله وزعاترية وسيدي بنور.

في حين، أشارت المؤسسة إلى أن عودة الخطوط على مستوى أحياء زعاترية ستكون بداية من يوم غد الخميس.

وجاء في بيان المؤسسة “نظرا للاحتجاجات المتكررة والشكاوي التي وصلت إلى المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها إيتوزا حول الأعطاب المتكررة للحافلات” التي تشتغل على مستوى كل من الخط رقم 214 الرابط بين محطة القطار (الجامعة) الرحمانية ، زعاترية. ورقم 215 الرابط بين محطة القطار (تسالة المرجة) الرحمانية ، زعاترية، ورقم 730 الرابط بين زعاترية وببن عكنون .

الخط رقم 742 الرابط بين زرالدة وزعاترية. ورقم 751 الرابط بين سيدي عبد الله وزعاترية وسيدي بنور .

“حيث قامت مؤسسة إيتـوزا مؤخرا بسحب جميع الحافلات التي تشتغل على مستوى هذه الخطوط”. و”إدخال الحافلات إلى ورشة الصيانة من أجل إعادة تهيئتها وتجديدها وذلك حرصا منا على أمن و سلامة المواطنين وتقديم خدمة أفضل”.

و”في سياق مقابل تعلن المؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها”. “إيتوزا إلى علم زبائنها الكرام على مستوى أحياء زعاترية عن عودة هذه الخطوط للخدمة بداية من يوم غدا الخميس 17 أكتوبر 2024”.