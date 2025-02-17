“ايتوزا” تفتح خدمة المراقبة التقنية للمركبات

تم أمس الأحد، افتتاح وكالة المراقبة التقنية للمركبات التابعة لمؤسسة ETUSA على مستوى منطقة وادي السمار بالعاصمة، حسب ما أفاد به بيان لمديرية النقل لولاية الجزائر.

وحسب المصدر نفسه، تم إعطاء إشارة الانطلاق والافتتاح الرسمي وكالة المراقبة التقنية بشقيها الوزن الخفيف والثقيل لصالح السيارات الخاصة وكذا المؤسسات، من طرف المدير العام للحركية واللوجستية. بوزارة النقل وكذا مدير النقل لولاية الجزائر، و بحضور المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري. لمدينة الجزائر لمؤسسة إيتوزا وكذا اطارات المؤسسة.

وبذات المناسبة قام الوفد بزيارة أرجاء وحدة واد السمار والاطلاع والتعرف عن قرب على الوحدة. أين قدمت لهم شروحات من طرف ممثلي مؤسسة ايتوزا.

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