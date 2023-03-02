“ايتوزا”.. توقف الحافلات عن العمل

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها (إيتوزا)، عن توقف الخدمات نظـرا للإضراب غير المتوقع يوم الخميس.

وشهدت منذ فجر اليوم، محطات النقل، عدم وجود حافلات العمومية “ايتوزا”. مما أدى إلى اكتظاظ في الحافلات الخاصة. أو ممن فضلوا اقتناء سيارات أجرة للالتحاق لمقرات عملهم لتفادي التأخر.

وسجلت مصالح الحماية المدنية، أمس الأربعاء، حريق شب بحظيرة الحافلات تابعة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، بولاية الجزائر.

كما وقع الحادث على الساعة 04 و 43 دقيقة داخل مستودع حافلات النقل الحضري، كوريفة. وأعلنت الحماية أنها تمكنت من السيطرة وإخماد الحريق ومنع إنتشاره لباقي الحافلات على الساعة الخامسة و 55 دقيقة. وهذا دون تسجيل خسائر بشرية. في حين، أسفر الحريق عن خسائر مادية مقدرة باحتراق 9 حالات.