ايتوزا تُسطرا برنامجا لتسهيل تنقلات المواطنين في العيد

سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه حضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، برنامجا خاصا لتسهيل تنقلات المواطنين بكل أريحية بمناسبة عيد الفطر.

ويشمل برنامج الرحلات، رحلات نحو جامع الجزائر والمقابر ومنتزه الصابلات.

وتنطلق الرحلات، على الساعة 06:30 صباحا، لتستمر إلى غاية الساعة 19:00 مساء خلال الفترة الصباحية.

كما تنطلق الرحلات، على الساعة 19:00 مساء وتستمر إلى غاية الساعة 00:40 بعد منتصف الليل خلال الفترة المسائية.

وتم تخصيص 10 خطوط مباشرة نحو جامع الجزائر لتمكين المصلين من أداء صلاة العيد بداية من الساعة 05:30 صباحا. مع برمجة رحلات العودة مباشرة بعد الانتهاء من الصلاة.