ايتوزا تُطلق مشروع إنشاء متحف لوسائل النقل الحضري

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر، أنها إنطلقت في إنجاز مشروع إنشاء متحف لوسائل النقل الحضري.

وجاء ذلك، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف المصادف لـ18 ماي من كل سنة.

وأوضحت المؤسسة عبر بيان لها، إن هذا المشروع يهدف إلى إعطاء فرصة لكل الجزائريين لإكتشاف تاريخ النقل في الجزائر ومهامه من 1882 إلى يومنا هذا.

وأوضحت ايتوزا، إن إنشاء المتحف سيمر عبر عدة مراحل وهي: إستعادة وجرد الآلات والمعدات، والصور، والأفلام والملصقات.

ثم تحسين حالة التجهيزات والمعدات، وإنشاء غرفة وقاعة عرض.

وأخيرا، تنظيم وإنشاء هيكل إداري لتشغيل المتحف.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم إنشاء المتحف، في بلوزداد بالجزائر العاصمة.