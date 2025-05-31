“ايتوزا”: رحلات نحو جامع الجزائر.. المقابر ومنتزه الصابلات خلال أيام العيد

سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري، لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، برنامجا خاصا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1446/2025، وذلك من أجل تسهيل تنقلات المواطنين بكل أريحية.

وأوضحت “إيتوزا”، في بيان لها أنها برمجت رحلات إلى جامع الجزائر، كما سطرت برنامج ترحم (زيارة المقابر). وكذا رحالات استثنائية نحو منتزه الصابلات.

وفي إشارة منها إلى برنامج النقل العمومي خلال أيام عيد الأضحى، أكدت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري، لمدينة الجزائر وضواحيها. أن الرحلات الأولى لحافلات “إيتوزا”، تنطلق بداية من الساعة 06:30 صباحا إلى غاية الساعة 19:00 مساءً بالنسبة لفترة النهار. ومن الساعة 19:00 مساءً إلى غاية الساعة 00:40 بالنسبة للفترة الليلية. وبمعدل 30 دقيقة بين كل رحلة وأخرى عبر جميع الخطوط المألوفة للمؤسسة.

حيث تغطي حافلات مؤسسة إيتوزا 183 خط، أما الفترة الليلية فخصصت المؤسسة 23 خط .

هذا هو برنامج النقل نحو جامع الجزائر لأداء صلاة العيد

وبخصوص برنامج النقل نحو جامع الجزائر لأداء صلاة عيد الأضحى، فإن انطلاق الرحلات سيكون بداية من الساعة 06:00 صباحا. والعودة بعد الانتهاء من أداء صلاة العيد، حيث ستكون الانطلاقات من محطات. ساحة أول ماي، ساحة أودان، ساحة الشهداء، محطة المعدومين.

هذا برنامج ترحم (زيارة المقابر) خلال اليوم الثاني والثالث من عيد الأضحى

خصصت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري، لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، 6 خطوط استثنائية نحو المقابر. بداية من الساعة 07:00 صباحا إلى غاية الساعة 13:40 بعد الزوال. والانطلاق سيكون من محطة أول ماي نحو مقبرة العالية، محطة ساحة الشهداء نحو مقبرة العالية، محطة شوفالي نحو مقبرة دالي براهيم. محطة باش جراح نحو مقبرة سيدي رزين مرورا ببراقي، محطة الحراش نحو مقبرة العالية مرورا بباش جراح. ومقبرة سيدي الطيب، حمادي نحو مقبرة عبان رمضان (دار البيضاء).

رحلات استثنائية نحو منتزه الصابلات خلال اليوم الثاني والثالث لعيد الأضحى

أكدت “إيتوزا”، أنها سطرت برنامجا خاصا نحو منتزه الصابلات خلال اليوم الثاني والثالث لعيد الأضحى. حيث ستنطلق أول رحلة على الساعة 10:00 صباحا إلى غاية الساعة 21:50.

وخصصت المؤسسة 7 نقاط للانطلاق وهي محطة أول ماي نحو منتزه الصابلات، ساحة الشهداء نحو منتزه الصابلات. محطة باش جراح نحو منتزه الصابلات، محطة براقي نحو منتزه الصابلات، محطة الكاليتوس نحو منتزه الصابلات. حمادي نحو منتزه الصابلات، خميس الخشنة نحو منتزه الصابلات مرورا باولاد موسى والرغاية.

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