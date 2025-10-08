“ايتوزا”.. عودة خط بئرتوتة وأولاد الشبل للخدمة اليوم

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “ايتوزا”، عن عودة الخط 676 الرابط بين بئرتوتة وأولاد الشبل مرورا بالمحامدية حيز الخدمة ابتداء من يوم الأربعاء.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أه نزولا عند طلب المواطنين و بالتنسيق مع مصالح بلدية اولاد الشبل. تعلم المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها “ايتوزا”. عن عودة الخط 676 الرابط بين بئرتوتة وأولاد الشبل مرورا بالمحامدية حيز الخدمة ابتداء من يوم الأربعاء 08 أكتوبر 2025 .

وبخصوص مواقيت العمل ستنطلق أولى الرحلات من أولاد الشبل على الساعة 06:10 صباحا، وآخر رحلة تنطلق من بئرتوتة ستكون على الساعة 18:00 أي بمعدل 60 دقيقة بين الرحلات.

