ايتوزا.. فتح أكثر من 50 خط جديد في العاصمة

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “ايتوزا”، عن فتح خطوط جديدة في العاصمة والأقطاب الحضرية الجديدة.

كما أشارت مؤسسة ايتوزا، إلى أنها فتحت أكثر من 50 خط نقل جديد لتغطية مختلف بلديات العاصمة، وهذا ابتداء من يوم الأحد 24 سبتمبر.

كما كانت المؤسسة، قد أطلقت جويلية الماضي، 3 خطوط جديدة إلى منتزه الصابلات في العاصمة. وهذا انطلاقا من ثلاثة نقاط مختلفة. حيث تعلق بكل من الخط رقم 125 باش جراح-منتزه الصابلات. خط رقم 126 ساحاة أول ماي-المنتزه، ورقم 127 ساحة الشهداء-منتزه الصابلات.

كما تأتي الخطوط قصد تسهيل تنقلات العائلات العاصمية إلى منتزه الصابلات بمناسبة الاصطياف 2023 بالعاصمة.

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