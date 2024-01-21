ايتوزا.. فتح خطوط جديدة ببومرداس

كشفت ولاية بومرداس، عن فتح خطوط نقل جديدة تلبية لمتطلبات المواطنين قصد تسهيل تنقلاتهم وهذه الخدمة تضمنها مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري “ايتوزا”.

وأوضحت الولاية، أن هذا الإجراء جاء تنفيذا لتعليمات والي ولاية بومرداس فوزية نعامة، لتلبية لمتطلبات المواطنين. قصد تسهيل تنقلاتهم خاصة بالنسبة المجمعات السكنية.

وبخصوص الخطوط الجديدة التي ستدخل حيز الخدمة ابتداء من اليوم الأحد، سيتم فتح خط جديد للاستغلال. انطلاقا من خميس الخشنة إلى الرغاية عبورا على أولاد موسى وأولاد هداج. وهذا ابتداء من الساعة 06 صباحا إلى 18 مساء يوميا .

بالإضافة إلى فتح خط جديد من بلدية برج منايل نحو بلدية سوق الأحد بإتجاه بومرداس. وتدعم هذه الخطوط بخدمات منتظمة خلال الساعات التي تشهد زيادة في الطلب على النقل.

بالإضافة الى خدمات تضمنها مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لبومرداس(ETUSB). منها خط برج منايل نحو بومرداس وخط سوق الأحد بومرداس، إنطلاقا من أمام البريد المركزي ببومرداس .

و حفاضاً على السير العادي للخدمة العمومية خلال أيام نهاية الأسبوع سطرت مديرية النقل للولاية. برامج مداومة على الخطوط التي تربط البلديات بعاصمة الولاية وكذا ما بين البلديات. وهو ما شددت عليه الوالي خلال الإجتماعات السابقة لضمان المدوامة وتوفير خدمة النقل خلال نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

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