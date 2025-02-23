ايتوزا.. فتح خط جديد بين مفتاح وتافورة

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، الأحد، عن افتتاح خط جديد يربك بين مدينة مفتاح ومحطة تافورة (02 ماي ).

وأوضحت “ايتوزا” في بيان لها، أنه استجابة لطلبات سكان بلدية مفتاح، تم اليوم الأحد، عن إفتتاح خط جديد. رقم 521 يربط بين مدينة مفتاح وتافورة (02 ماي ) مرورا بالسواكرية والجمهورية الحراش (محطة القطار).

يشار أن أول رحلة تنطلق من مفتاح على الساعة 05:30 صباحا، وأخرى تنطلق من تافورة على الساعة 17:00 مساءً.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور