ايتوزا..فتح خط جديد في العاصمة

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها إيتوزا عن افتتاح خط جديد رقم 228. يربط مدينة بواسماعيل بمحطة بن عكنون مرورا بمحطة القطار زرالدة ابتداءً من يوم الأحد 20 جويلية.

وأشارت المؤسسة إلى أن مسار الخط يكون الذهاب: من بواسماعيل إلى بن عكنون،

بواسماعيل حي 2000 مسكن (عدل فوكة) القرية محطة القطار زرالدة بوشاوي محطة نقل المسافرين (عين الله) بن عكنون.

أما العودة، من بن عكنون إلى بواسماعيل. بن عكنون محطة نقل المسافرين (عين الله) بوشاوي محطة القطار زرالدة بواسماعيل.

ويكون الانطلاق الأول من مدينة بواسماعيل نحو محطة بن عكنون على الساعة 06:00 صباحاً.

أما الانطلاق الأخير من محطة بن عكنون نحو مدينة بواسماعيل على الساعة 18:20.

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