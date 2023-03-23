ايتوزا.. هذا توقيف عمل الحافلات في رمضان

أعلنت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر، عن مواقيت سير الحافلات في شهر رمضان الكريم.

كما أوضح بيان ايتوزا، أنه تم تمديد وتكييف مواقيت عمل الحافلات. وهذا من أجل الاستجابة لحاجة المواطنين لخدمة النقل في النهار وخلال سهرات رمضان.

وافاد البيان ذاته، أن قبل الإفطار ستنطلق الحافلات من الساعة السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساءً. أما بعد المغرب فتنطلق من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الثانية صباحا.

في حين، أشارت “ايتوزا”، أن القرار جاء في إطار تسهيل تنقلات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

تعديل برنامج سير قطارات ضاحية الجزائر

وأعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. أنه تحسبا لحلول شهر رمضان المبارك تم تعديل برنامج سير قطارات ضاحية الجزائر .

وأشارت الشركة، إلى أن برنامج سير القطارات الجديد سيدخل حيز التنفيذ إبتداء من أول يوم من شهر رمضان المبارك.