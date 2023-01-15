ايتو :”الجزائر و الكاميرون عائلة واحدة و حدث سوء تفاهم فقط “

أبدى رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل ايتو سعادته الكبيرة اثر الاستقبال الحافل و العلاقة الوطيدة بين الكاميرون والجزائر.

وقال صامويل ايتو خلال حلوله بالجزائر لـ “النهار” اليوم الاحد “. “نحن لا نسعى إلى فتح صفحة جديدة مع الجزائر، نحن عائلة واحدة و في بعض الفترات يحدث سوء تفاهم”.

كما اضاف ايتو عن الاحداث التي جرت في وقت سابق “رغم كل الذي جرى في وقت سابق من بعض التداعيات. الكاميرون و الجزائر سنبقى عائلة واحدة، لأن كرة القدم تسعى لتحقيق أهداف نبيلة. أؤكد من حانبي أن كرة القدم تهدف إلى المحبة و ليس تقسم الشعوب”.

وختم نجم الكرة الافريقي سابقا “الكاميرون في وقت سابق و قبل أيام فقط كات تحتاج لمساندة الجميع”.