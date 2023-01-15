ايتو منتظر بوهران لمتابعة مباريات الكاميرون في الشان

أكّدت لجنة تنظيم الشان، إمكانية وصول رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل ايتو للجزائر والتنقل الى مدينة وهران.

وقالت لجنة تنظيم “الشان” عبر الصفحة الرسمية لها على “الفايسبوك”. ان ايتو سيحل بالجزائر بنسبة كبيرة لمتابعة مباريات منتخب الكاميرون في منافسة كأس المحليين التي تحتضنها الجزائر.

فيما أشارت إلى أن رئيس الاتحاد الكاميروني سيتنقل إلى وهران لمتابعة مباريات منتخب الأسود غير المروضة بملعب ميلود هدفي.

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