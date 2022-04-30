ايتو يستفز الجزائريين مجدّدا

نشر صامويل ايتو رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”. الذي يعتبر مثابة الرسالة الإستفزازية للجزائريين مجدّدا.

كما ركّز ايتو في الفيديو الذي اقتطفه من إحدى الحصص الرياضية الجزائرية، الذي تبادل فيها عدد من المختصين موضوع “الفضيحة التحيكمية”. للحكم غاساما في مباراة الجزائر والكاميرون.

وقال ايتو “ليلة سعيدة.. يمكن ترجمتها إلى لغات أخرى”.

كما يبدو أن ايتو اصبح متابعا وفيا لأخبار وتصريحات المسؤولين عن الكرة الجزائرية خاصة من جانب “الفاف”. التي تنتظر رد فعل الفيفا بشأن “التظلم” الذي قدّم لها بشأن الفضيحة التحكيمية بملعب تشاكر.

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