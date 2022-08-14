ايت جودي رئيسا جديدا لشباب برج منايل

انتخب، اليوم الأحد، عز الدين ايت جودي رئيسا جديدا لنادي شباب برج منايل بعدما تمت المصادقة عليه بالأغلبية من قبل أعضاء الجميعة للنادي.

وسيخلف ايت جودي الرئيس المستقيل سمير نايلي.

كما لقي ايت جودي الإجماع سيما وانه يعرف البيت جيدا بعد تدريبه الفريق في مسوم 1999-2000 .

وقال ايت جودي بعد تزكيته اليوم :”برج منايل فريق ليس غريب عني و جئت لخدمة الفريق”.

كما أضاف :”شبيبة القبائل فريق القلب و برج منايل هي جزء من الفريق، اتمنى ان ترافقنا السلطات المحلية”.

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