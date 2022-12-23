ايت شعلي :”علاقتي جيّدة مع كولينا وهذه أفضل محطاتي في المونديال”
بقلم عزيز طالبي
أبدى الحكم الدولي عبد الحق ايتشعلي رضاه التام عما قدّمه طيلة مشواره التحكيمي التي توقّفت بالتألق في مونديال قطر.
وقال الحكم ايتشعلي في تصريح له للإذاعة الوطنية اليوم الجمعة :”قدمت أفضل مباراتين في مشواري التدريبي. و اتخذت قرارين جريئين خاصة في مباراة الإكوادور عندما لم أحتسب هدفا لصالحهم”
وأضاف ايتشعلي “في الأخير كنت على حق ، طبّقت قوانين الفيفا بحذافرها و خاصة آن الآمر جاء في نهاية مشواري التحكيمي”.
وعن علاقته برئيس لجنة الحكام لدى “الفيفا بييرلويجي كولينا، قال ايتشعلي “كولينا اعرفه جيدا و كنت التقيه يوميا، شكرني و شكر كل الحكام، اللذين أداروا مباريات المونديال”.
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