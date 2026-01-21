آيت عبد السلام يغادر الدوري القطري

أعلن نادي المعيذر القطري، اليوم، عن مغادرة الجزائري آيت عبد السلام صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء قرار الانفصال بالتراضي بين الطرفين عبر الصفحة الرسمية للنادي على منصة “إكس”، بعد نهاية تجربة المدافع الجزائري مع النادي القطري.

وفي سياق متصل، يوجد آيت عبد السلام محل اهتمام عدة أندية جزائرية، تواصلت معه خلال هذا الميركاتو، من أجل التعاقد معه.

ويُعد نادي اتحاد العاصمة أبرز المهتمين بخدمات المدافع الجزائري، إلى جانب أندية أخرى تسعى للظفر بتوقيعه في الأيام القليلة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الرسمية.