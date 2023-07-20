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الرياضة

ايت عبد السلام يلتحق بنادي بارادو

بقلم عزيز طالبي
ايت عبد السلام يلتحق بنادي بارادو
السلام
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أعلنت إدارة نادي بارادو عن التعاقد مع المدافع احمد ايت عبد السلام قادما من نادي شباب بلوزداد خلال الميركاتو الجاري حاليا.

كما كشفت إدارة بارادو عن توقيع للاعب الشاب لموسمين، حيث رحبت به في الوقت نفسه عبر الصفحة الرسمية لها بطريقتها الخاصة “مرحبا بك”.

وكان ايت عبد السلام قد حمل ألوان حامل لقب البطولة، لكنه في ضمان مكانة أساسية بحكم تواجد الركائز، كما كانت له تجربة سابقة في فريق شبيبة القبائل.

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