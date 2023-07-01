ايت محمد :”قمنا بمعاينة منتخب عمان جيّدا وهدفنا تحقيق الانتصارات”

أبدى رشيد ايت محمد مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة ثقته الكبيرة في لاعبيه للتألق في الألعاب العربية التي ستجري بالجزائر.

وقال ايت محمد خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم “من أول وهلة، أحب القول أن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة كان مقرر مشاركته في البطولة العربية، في آخر المطاف المنتخب اقل من 23 سنة هو الذي سيشارك، رغم التغييرات قبلنا بالمهمة”.

كما أضاف “من الجانب التحضيري قمنا بتربص قصير، و البحث عن اللاعبين أكثر جاهزية، آخذنا بعين الاعتبار البطولة الوطنية، وواجب اللاعبين اتجاه أنديتهم”.

وختم مدرب الكتيبة الوطنية “سنلعب دون ضغط وهدفنا تحقيق الانتصارات، نملك بعض المعلومات عن منتخب عمان، بحكم أننا تابعناه في مباراته الأخيرة”.

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