ايت مولود :”أمضينا رسميا مع موبليس وأشكر الجميع على مساعدتنا”

كشف جعفر ايت مولود رئيس النادي الهاوي لشبيبة القبائل عن الاتفاق الرسمي مع شركة موبيليس لامتلاك أغلبة أسهم النادي.

كما قال جعفر ايت مولود خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة”اليوم أمضينا رسميا مع شركة موبيليس، أشكرهم جميعا على هذا القرار الذي اتخذوه، خاصة الرئيس المدير للشركة”.

كما أضاف “الملف كان ثقيلا جدا، وقرار اليوم هو تفنيد كل الإشاعات، حققنا كل الأهداف بشأن القرار”

وأردف ايت مولود “كل الأمور ستتغير في إدارة الفريق، التنظيم و الهياكل، اشكر جميع الذين كانوا وراء الصفقة و خاصة الأنصار كذلك”.

كما ختم “قرار موبيليس سيعود بالفائدة على فريق شبيبة القبائل، هناك بعض الأطراف أرادت تغليط الفريق و الشباب”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption