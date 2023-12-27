ايت نوري أساسيا رفقة والفارهمبتون أمام برينتفورد

يتواجد الدولي الجزائري ريان ايت نوري في التشكيلة الأساسية لفريق والفارهمبتون الذي سيواجه المستضيف برينتفورد في الجولة 17 من البريمرليغ.

و سيظهر ايت نوري بشكل أساسي لثاني مرة على التوالي، بعد غياب دام شهر تقريبا، بسبب الإصابة.

كما جدد مدرب “الذئاب” ثقته في المدافع “الفنان” الذي قدم أداء مثالي في المباراة الماضية أمام نادي تشيلسي التي قاد فيها رفاقئه للفوز بثنائية مقابل واحد.

و ستلعب المباراة بالملعب التاريخي “غريفين بارك”، التي ستكون الأخيرة بالنسبة قبل الدخول في التربص رفقة الخضر بسيدي موسى استعدادا لكأس أمم أفريقيا التي ستنطلق في 13 جانفي و تنتهي في 11 فيفري.

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