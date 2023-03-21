ايت نوري :”فخور جدا بإنضمامي إلى الخضر ولا أخشى المنافسة”

ابدى الوافد الجديد لـ “الخضر” ريان ايت نوري سعادته الكبيرة اثر الانضمام إلى الترص الحالي لـ “الخضر”. استعدادا لمباراة النيجر.

وقال ايت نوري في تصريح خلال المنطقة المختلطة :”بصراحةإختياري نابع من القلب. صحيح انه كان لي حديث مع الناخب الوطني و تحدثت عن الأمور الرياضية فقط، رغم أن الحديث يبقى خاص بيني وبينه”.

وأضاف ايت نوري ” الاستقبال كان جيّدا، أن فخور جدا بدعوتي إلى التربص، الحمد لله، وإن شاء الله سأقدم الإضافة المرجوة”

كما أردف ايت نوري “في كل المنتخبات توجد المنافسة بين اللاعبين، شخصيا ساعمل ما في وسعي لحجز مكانتي، و أنا شخصيا لا أخشاها”

وختم مدافع وولفرهامبتون “عائلتي فخورة بيو أنتظر ما سيكشف عنه المستقبل”