ايت نوري :”فخور جدا وتنتابني أحاسيس جميلة بعد الفوز”

ابرز الوافد الجديد للمنتخب الوطني ريان ايت نوري سعادته الكبير اثر مشاركته في تحقيق الكبير امام منتخب النيجر.

وقال ايت ونوري في تصريح لـ “النهار” بعد المباراة “بصراحة، غاب عنا التركيز بعض الشيء في بداية المباراة، وعدنا إلى مستوانا خاصة بعد تشجيعنا من طرف الأنصار”.

كما اضاف ايت نوري “لجميع سعيد بالفوز بالنقاط الثلاث، أنا سعيد وتنتابني عدد من الأحاسيس خاصة بعدما لعبت أساسيا في أول مباراة لي مع الخضر، و الفوز”.

وختم مدافع والفرهامبتون “أنا فخور جدا، وأبي سعيد بدفاعي عن المنتخب الوطني، الفوز سيمنحنا الثقة أكبر، انا هنا من أجل تقديم المزيد والقيام بواجبي”.

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