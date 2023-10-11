ايت نوري لم يلتحق ويضيع رسميا ودية الرأس الأخضر

تأكد بشكل رسمي غياب الدولي الجزائري ريان ايت نوري مباراة الغد التي ستجمع بين الخضر و جزر الرأس الأخضر.

وقال مصدر “النهار أون لاين” أن الناخب الوطني لم يحسم بعد مصير ريان ايت نوري في تربص أكتوبر الجزائري. رغم أن كل المؤشرات تؤكد ان ريان سيكون حاضرا في مباراة مصر الودية.

كما أكد المصدر، أن جمال بلماضي قد يستدعي مدافع والفرهامبتون للحاق بالكتيبة الوطنية في الإمارات، بعد تحديد مدة الغياب بعد إجرائه الفحوصات الطبية.

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