ايت نوري ممررا حاسما ويقود وولفرهامبتون للفوز أمام شيفيلد

قاد الدولي الجزائري ريان ايت نوري فريقه وولفرهامبتون للفوز بهدف نظيف على فريق شيفيليد في مباراة عن الجولة 26 من منافسة البريمرليغ.

وبصم ايت نوري على بصمته في المباراة، حيث قدم التمريرة الحاسمة لزميله سارابيا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 30 بضربة رأسية محكمة.

وقال موقع “سوفاسكور” المتخصص في الأرقام والإحصائيات، أن اسيست اليوم بالنسبة لمدافع الخضر، يعتبر الأول له في البريمرليغ بعد مرور 771 يوم، حيث تعود أول تمريرة حاسمة له بتاريخ 15 جانفي 2022 ضد ساوثهامبتون.

وبهذا الفوز للجزائري ورفقائه، ارتفع رصيدهم إلى 38 نقطة ليقفزوا إلى المركز الثامن، كما ما زاد من متاعب شيفيلد لتجمد رصيده عند 13 نقطة و في المرتبة الأخيرة.