ايت نوري هدافا رفقة وولفرهامتون وينال تنقيطا مميزا

منح الدولي الجزائري ريان ايت نوري نقطة التعادل لفريقه وولفرهامبتون في المباراة التي جمعته وزملائه بالمستضيف نادي بيرنلي.

وسجل ايت نوري الهدف الوحيد لفريقه وولفرهامبتون في المباراة التي جرت ضمن الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي و انتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة.

كما منح موقع “سوفاسكور” المتخصص في الأرقام و الاحصائيات تنقيط 7.4 من 10، بعدم المردود الكبير الذي قدمه صاحب القدم اليسرى السحرية.

ويمر مدافع الخضر بأيام زاهية في مشواره الكروي سواء مع نادي او المنتخب الوطني الذي شارك رفقته بشكل أساسي في مباراة جنوب إفريقيا وكان تقريبا أفضل لاعب في المباراة.