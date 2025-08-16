ايت نوري يتألق في أول مباراة رسمية مع مانشستر سيتي وينال الثناء

تألق الدولي الجزائري ريان آيت نوري في أول مباراة رسمية له مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شارك أساسيًا في فوز فريقه الكبير على وولفرهامبتون 4-0 في افتتاح الموسم. وكان آيت نوري أحد أبرز اللاعبين في المباراة، حيث قدم أداءً مميزًا طيلة الـ90 دقيقة.

ونال ايت نوري الثناء و الاشادة من قبل المتتبعين و المختصين الذين أكدوا أنه سيصبح ركيزة أساسية في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا الى جانب تقييمه العام 7.0 من 10 .

كما أثنى المعلق الشهير خليل البلوشي على أداء آيت نوري أثناء تعليقه على المباراة عبر قنوات “بي أن سبورتس”، مشيرًا إلى أنه ليس من السهل اللعب أساسيًا في أول مباراة تحت قيادة بيب غوارديولا، وتقديم هذا الأداء الرائع. وأضاف البلوشي: “يجب أن تكون جزائريًا مثل ريان آيت نوري لتقدم هذا المستوى. أعتقد أنه سيظل لاعبًا أساسيًا مع مانشستر سيتي، ويجب على الجماهير الجزائرية أن تفتخر به.”

يُذكر أن آيت نوري قد انتقل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف بعد تألقه في الموسم الماضي مع وولفرهامبتون، وأصبح ضمن الأسماء البارزة في الفريق الذي يسعى لتحقيق الألقاب المحلية والدولية تحت قيادة غوارديولا.