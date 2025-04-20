ايت نوري يتألق في فوز وولفرهامبتون أمام مانشستر يونايتد

قاد الدولي الجزائري ريان ايت نوري فريقه وولفرهامبتون لتحقيق فوز ثمين على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد، على ملعب “أولد ترافورد” ضمن الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك راين ايت نوري كأساسي في مركز الظهير الأيسرـ أين قدم مستوى جيد في الجانبين الدفاعي و الهجومي.

كما نال ايت نوري تقييما بـ 6.3 من 10، بفضل المستويات الكبيرة في الجانب الدفاعي، في لقاء نال فيه بطاقة صفراء في الدقيقة 48 بعد تدخله على أحد لاعب الشياطين الحمر.

وبهذا الفوز، ضمن ايت نوري ورفقائه البقاء بشكل رسمي في دوري “البريمرليغ”.

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