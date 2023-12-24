ايت نوري يحجز مكانه مع الخضر في “الكان”

قاد الدولي الجزائري ريان ايت نوري فريق والفرهامبتون، اليوم الأحد، لتحقيق فوز مثير أمام نادي تشيلسي في قمة الجولة 18 من “البريمرليغ”.

وقدم ايت نوري مباراة قوية و جيدة، ليرد الاعتبار لنفسه بطريقته الخاصة، بعدما عاد إلى التشكيلة الأساسية التي غاب عنها لمدة شهر كاملا.

وفاز ايت نوري ورفقائه أمام “البلوز” بثنائية مقابل واحد، في مباراة ارتقت للمستوى المطلوب من قبل الجماهير الإنجليزية. وبهذا حجز ايت نوري مكانته شبه الرسمية في كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي المقبلة على كأس افريقيا التي ستجري في كوت ديفوار بداية من 13 جانفي القادم.

كما تحصل ايت نوري على تنقيط مميز بـ 7.0 من 10 حسب الموقع المتخصص في الأرقام والإحصائيات “سوفاسكور”.

وبعودة اللاعب “الفنان” في الوقت المناسب، يكون قد فاز على كل منافسيه في منصبه في المنتخب الوطني ف شاكلة حجام البعيد عن مستواه، ولعروسي الذي يفتقد للمنافسة الرسمية، وغلام الذي قد يتواجد في الكان كورقة احتياطية.

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