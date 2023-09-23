ايت نوري يحقق تعادلا صعبا رفقة وولفرهامبتون في البريمرليغ

قاد الدولي الجزائري ريان ايت نوري فريقه وولفرهامبتون لتحقيق التعادل أمام لوتون تاون في الجولة 6 من البريمرليغ.

وانتهت المباراة بهدف مقابل هدف في المباراة التي جرت بملعب “كينلورث رود”، التي شارك فيها ايت نوري أساسيا أين قدم ما عليه،و قبل ما يستبدله مدربه في بداية الشوط الثاني.

كما ظهر مدافع الخضر بقصة شعر جديدة، التي قد تكون فأل خير على موسمه الجديد مع كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي التي تنتظرهم مهمة والعمل على التتويج بلقب كأس إفريقيا المقبلة التي ستجري بجنوب إفريقيا.

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