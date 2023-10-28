ايت نوري يستعيد مكانته الأساسية ويتألق أمام نيوكاستل

شارك الدولي الجزائري ريان ايت نوري بشكل أساسي في مباراة التي جرت اليوم السبت، بين فريقه وولفرهامبتون و نظيره نيوكاستل.

و انتهت المباراة المثيرة التي تألق فيها مدافع الخضر بهدفين مقابل هدفين، كما لعب ايت نوري إلى غاية الدقيقة الأخيرة.

وكان ايت نوري قد أصيب في عدد من المرات، خلال الأسابيع القليلة السابقة، أينما حرمته من المشاركة أساسيا، و كادت ان تفقده ثقة مدرب في نادي “الثعالب”.

و ستعود المشاركة الأساسية و التألق بالإفادة على كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي، قبل إنطلاق مباريات تصفيات كأس العالم و كأس افريقيا التي ستجري بكوت ديفوار.

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